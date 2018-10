Reggio Calabria – Danza e poesia al Miramare con la perfomance di Carlo Condarell

Condividi

Grande attesa per Nimba Etna lo spettacolo firmato da Carlo Condarelli di scena questa sera (giovedì 4 ottobre), con ingresso libero, alle 20 e 30all’Hotel Miramare di Reggio Calabria, nell’ambito del SabirFest .

Una performance tra danza, musica e poesia che vede in scena donne italiane e immigrate in un dialogo tra culture diverse, tra Africa e Sicilia. Sul palco Annalisa Di Lanno, Francesca Di Miceli, Precious Ewansiha, Alice Ferrara, Asseitou Jaiteh, Sirandon Jaiteh, Osato Igbinomwanhia e Roberta Rotante intervento speciale del poeta Eric Ngalle Charles

Il modello da cui prende le mosse la performance, è quello della festa musicale del villaggio africano cosi come del cuttigghio (cortile) siciliano, una dimensione in cui non esiste divisione tra il palco e la platea, dove governa la partecipazione e il coinvolgimento, intorno ad un flusso ritmico generato dai performers e accompagnato dal “pubblico” partecipante.

Un luogo sincretico in parallelo con la grande montagna vulcano, l’Etna, che domina la città di Catania “Mon Jebel/ A Muntagna”, anche lei femminile nell’immaginario siciliano.

Il progetto è stato sviluppato attraverso attraverso un ciclo di laboratori volto a focalizzare e risvegliare una serie di competenze espressive sul solco delle tradizioni siciliane e dell’Africa occidentale, coinvolgendo un’ampia rete di scuole, la comunità dei migranti, le strutture di accoglienza dei migranti residenti.

Ospite speciale il poeta camerunese Eric Ngalle Charles in residenza in questi giorni in Sicilia nell’ambito di un progetto internazionale coordinato da LEAF (Literature Across Frontiers)

La performance rappresenta la tappa finale del progetto omonimo promosso da Associazione Musicale Etnea (capofila) e Associazione Youcultures (partner) con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e di Siae, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la Cultura”.

Come detto regia, direzione e concertazione musicale sono di Carlo Condarelli, le coreografie di Sourakhata Dioubate e Annalisa Di Lanno la drammaturgia di Biagio Guerrera, le scene della Famiglia Principato, i costumi di Debora Privitera

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con il Polo Catanese di Educazione interculturale