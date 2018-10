Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Condividi

Lunedì 1 ottobre 2018, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume In Calabria dicono bella. Indagini sul parlato giovanile di Reggio Calabriadi Maria Silvia Rati, docente di Linguistica Italiana presso la facoltà di Scienze della Società e della formazione d’aria mediterranea dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, dopo il saluto del prof. Domenico Siclari, Direttore del Dipartimento della Società e della Formazione d’Area Mediterranea presso l’Università “Dante Alighieri”, introduce la manifestazione il prof. Antonino Monorchio, Docente di Psicologia Sociale presso l’Università “Dante Alighieri”. Relaziona l’Autrice prof. Maria Silvia Rati. Il libro di Maria Silvia Rati assume un interesse rilevante per i numerosi approfondimenti svolti sul linguaggio caratteristico dei giovani della nostra città, infatti, numerosi giovani del Sud Italia si servono del dialetto come codice linguistico prevalente nelle conversazioni tra pari. Tuttavia, soprattutto nelle città, la perdita di terreno del dialetto come lingua della comunicazione quotidiana coinvolge anche gli usi giovanili: il caso di Reggio Calabria mostra come l’esigenza di utilizzare un linguaggio espressivo a fini ludici o identitari non sia soddisfatta, tra i parlanti giovani del luogo, unicamente dal ricorso a elementi dialettali. Dopo aver vagliato, attraverso questionari autovalutativi, la competenza di una serie di lemmi-bandiera da parte di un campione di studenti reggini, si pubblica e si analizza un corpus inedito di conversazioni spontanee tra giovani, facendo il punto sulla quota di gergalismi, colloquialismi, dialettismi (provenienti dal dialetto locale, ma anche da altre aree) e forestierismi in esse presenti. L’ultimo capitolo apre una finestra sulle scritture elettroniche dei giovani reggini, dai forum di discussione ai social network.