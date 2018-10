Reggio Calabria – Accademia del Tempo Libero, sabato cerimonia di inaugurazione

Condividi

Venti candeline per l’Accademia del Tempo Libero che sabato 6 ottobre, alle ore 18, riparte, dopo la consueta pausa estiva, con una nuova entusiasmante stagione culturale, quest’anno ancora più ricca grazie ad alcune novità. Una vera e propria task force della cultura per dar vita ad un programma di eventi copiosi e variegati. Quattro associazioni Accademia, Fondazione Febea, Archigramma e Musika Agorà, uniscono le proprie forze per proporre alla città un programma d’alto livello fatto di incontri culturali, viaggi, musica, eventi, attività ricreative, concorsi, sport, medicina, convivialità.

E la riapertura, come sempre in grande stile, è stata affidata ad un concerto della Concert Band di Melicucco, diretta dal M° Maurizio Managò, e la partecipazione straordinaria del M° Alessandro Carere.

La serata sarà aperta all’intera città.