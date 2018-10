Nuccio Pizzimenti FI: Riparati i crateri stradali area industriale di San Gregorio

Condividi

“Dopo la nostra presa di posizione riguardante la strada dissestata e pericolosa nell’area industriale di San Gregorio di Reggio Calabria, sono stati asfaltati alla meno peggio i crateri stradali, ma rimane ancora da effettuare un risolutivo intervento per la questione dei liquami che scorrono sulla arteria stradale”.

È quanto affermaNuccio Pizzimenti, esponente del Coordinamento Provinciale Enti Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Altresì l’azzurro evidenzia che “Al passaggio delle autovetture è facile intuire cosa succede anche se per strada vi sono dei pedoni, è intollerabile che vi sia ancora una situazione del genere – rincara la dose Pizzimenti – Considerato che vi sono assessori e consiglieri comunali della maggioranza, residenti nella zona sud della Città che sono a conoscenza del problema e percorrono la strada, è veramente allucinante che rimangono silenti, dimostrando scarso senso di responsabilità”.

Il rappresentante di Forza Italia, sottolinea per la risoluzione del problema la fondamentale azione della stampa, e rivolge un garbato sentito apprezzamento: “Ringraziamo gli organi di informazione per la collaborazione fornita per il raggiungimento dello scopo prefissato, e per quanto ancora faranno”

In conclusione della nota stampa Nuccio Pizzimenti altresì dichiara: “Visto il modo veloce e approssimativo per il rattoppamento delle grosse buche, consigliamo al Sindaco Falcomatà di effettuare un sopralluogo per rendersi conto personalmente della situazione in essere, e richiamare chi ha effettuato i lavori non a regola d’arte ad una migliore procedura nelle esecuzione dei lavori pubblici, ed altresì rendersi conto e risolvere il problema dei liquami putridi e maleodoranti che scorrono sulla strada. Avremmo preferito, effettuare un plauso e un ringraziamento al primo cittadino, ma ancora non è stato possibile per la situazione in essere”.