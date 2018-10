Motta S.Giovanni (RC) – Discarica Comunia, minoranza dalla Commissione in Consiglio

Condividi

Si è svolta il 2 ottobre presso il Consiglio Regionale della Calabria l’audizione dei Consiglieri Comunali Mallamaci, Benedetto, Cogliandro e Malara davanti alla Quarta Commissione “Assetto ed utilizzazione del territorio – protezione dell’ambiente”.

L’ordine del giorno vedeva in discussione, cosi come chiesto dai Consiglieri di minoranza del Comune di Motta San Giovanni, il progetto di riapertura della Discarica Comunia Lazzaro nella Frazione Lazzaro. La riunione è stata coordinata dal Presidente On. Bevaqua e si è svolta alla presenza dei Consiglieri Regionali Arruzzolo e Nucera, ai quali sono andati i più sentiti ringraziamenti per aver consentito in tempi celerissimi che venisse trattata la questione; è stato inoltre convocato il Dirigente del Dipartimento Ambiente rappresentato nella circostanza dall’ Ing. Augruso. Uniti dagli stessi intenti accomunati dalla stessa politica di opposizione alla riapertura della discarica, in rappresentanza dei due gruppi consiliari “Insieme è vento di futuro” e “Valore Comune” ha relazionato il Consigliere Mallamaci che ha rappresentato ai presenti le criticità legate alla malaugurata ipotesi della riapertura della discarica di Comunia: ciò comporterebbe, oltre alle evidenti ripercussioni sul piano sanitario ed ambientale, seri limiti alla naturale crescita turistica cui aspira, a giusta ragione, un territorio ricco di bellezze naturali e paesaggistiche oltre che di beni di notevole valenza storico-culturale. Inoltre ha evidenziato che, a causa di una carente campagna di informazione ed ascolto, cittadini, associazioni e comitati hanno assunto un ruolo attivo promuovendo manifestazioni, pareri e raccolta firme. Le audizioni sono state supportate da un documento consegnato alla Commissione che riassume le iniziative portate avanti dai cittadini, foto dell’area, resoconto dei pareri depositati presso la conferenza dei servizi ed ovviamente le nostre accezioni. A tal proposito, è stato colto l’invito a voler effettuare un sopralluogo per avere una cognizione visiva delle criticità segnalate ed avviare al contempo le prime riflessioni sul piano tecnico. Al termine dei lavori il Presidente, elogiando quanto prodotto dai Consiglieri auditi, dopo aver ascoltato il rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione ed i membri della Commissione, informa che, entro il mese di ottobre, verrà fatto il sopralluogo presso la Discarica di Comunia e successivamente verrà fissato un incontro con l’Assessore Regionale all’Ambiente. Il filo che lega noi consiglieri di minoranza risiede nell’impegno senza sosta, nella persistente attenzione, nell’indagine tecnico-giuridica finalizzata a produrre quanti più elementi possibili a sostegno della tesi:” No discarica. Bonifica e messa in sicurezza”. Abbiamo fatto nostre le richieste e gli appelli di comitati, associazioni e singoli cittadini perché avessero risonanza nelle aule istituzionali. E’ un primo piccolo risultato che la nostra comunità ottiene grazie anche alla sensibilità politica dimostrata dai membri della commissione On. Aruzzolo, On. Nucera e dal Presidente On. Bevacqua. Abbiamo avuto la forza di riaprire la discussione su una decisione già assunta. Non comprendiamo i motivi che hanno indotto la maggioranza a non partecipare alla audizione in Commissione Regionale, nonostante li avessimo espressamente invitati.