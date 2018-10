Messina – Clan Off teatro: dal 6 all’8 ottobre in scena “Così è (se vi pare)”

Condividi

Un percorso lungo e appassionante, un lavoro di ricerca sulle parole, sulle emozioni, sui gesti, sui movimenti e sulle intenzioni. Da sabato 6 ottobre sino a lunedì 8 ottobre, al Clan Off Teatro, in scena “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, spettacolo conclusivo del laboratorio biennale di recitazione di Clan degli Attori condotto dai direttori artistici Mauro Failla e Giovanni Maria Currò, che hanno curato l’adattamento e la regia: protagonisti Elisabeth Agrillo, Martina Costa, Pasquale Cufari, Santi Interdonato, Angelo Morabito, Stella Policastro, Nicola Sidoti, Liliana Romano. Tratta dalla novella “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”, l’opera è incentrata su un tema molto caro a Pirandello: l’inconoscibilità del reale, di cui ognuno può dare una propria interpretazione che però può non coincidere con quella degli altri. Si genera così un relativismo delle forme, delle convenzioni e dell’esteriorità, un’impossibilità a conoscere la verità assoluta. Che esista o meno è cosa tantomeno irrilevante: la Verità è per ciascuno “come pare”. Lo spettacolo andrà in scena sabato 6 ottobre alle ore 21, domenica 7 ottobre, doppia replica, alle ore 18 e alle 21 e lunedì 8 ottobre, alle ore 21.

A breve inoltre verrà illustrata la terza stagione promossa al Clan Off Teatro, che prenderà il via l’ultimo fine settimana di ottobre, intanto al via l’intensa e variegata attività formativa che caratterizzerà gli spazi del Clan Off. “C’era una volta e una volta non c’era” è il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni curato da Eleonora Bovo, “Zonamatta” è il laboratorio di teatro per ragazzi a cura di Monia Alfieri, “Emoazione: gli strumenti dell’attore” è il laboratorio di avviamento alla recitazione teatrale, curato da Mauro Failla e Giovanni Maria Currò del Clan degli Attori. Martedì 9 ottobre, spazio all’incontro per “Generazione X” il laboratorio rivolto agli over 50, novità di quest’anno, curato da Failla e Currò in collaborazione con Domenico Cucinotta, del Teatro dei Naviganti, a conferma della condivisione di un progetto di lavoro che i due teatri portano avanti da tempo. Tra i progetti in cantiere vi è inoltre lo spettacolo per bambini e famiglie “La città abbandonata” di Italo Calvino, il cui debutto è previsto alla fine del 2018.