Mendicino – Incontri pubblici con i cittadini sul Bilancio Partecipato

L’Amministrazione Comunale, unitamente ai Comitati di Quartiere, avvierà Venerdì 5 ottobre presso la Scuola Verde di Contrada Pasquali gli incontri pubblici con i cittadini sul Bilancio Partecipato.

Il Bilancio Partecipato, strumento innovativo a favore del protagonismo attivo dei cittadini, a Mendicino è stato fortemente voluto dal Sindaco Antonio Palermo e dall’Assessore al Bilancio Angelo Greco al fine di avviare una nuova stagione di partecipazione dei mendicinesi alla vita pubblica della comunità. Il Regolamento che ne definisce ogni aspetto è stato, infatti, approvato in questa legislatura dal Consiglio Comunale. Già tale strumento è stato sperimentato negli ultimi anni accogliendo l’interesse di tanti cittadini, di associazioni, di esercenti, di istituzioni, che hanno partecipato attivamente alle riunioni realizzate in ogni quartiere con gli amministratori locali.

Anche quest’anno, ma stavolta formalmente, gli incontri previsti con i cittadini saranno organizzati in tutti i quartieri e le contrade del territorio per favorire la più ampia partecipazione, a partire da Venerdì prossimo a Contrada Pasquali, continuando a C.da Rosario il 12 ottobre, a Tivolille il 19, per poi arrivare al Centro Storico il 26, a San Bartolo il 3 novembre ed infine a C.da Rizzuto giorno 6, come stabilito nella convocazione delle assemblee pubbliche, prima fase del processo di partecipazione.

Ora parte la seconda fase quella della consultazione dei cittadini e della raccolta delle proposte da parte degli stakeholders. Tale strumento innovativo mira, dunque, a stimolare la stessa cittadinanza verso percordi di partecipazione sempre più attiva, attuando appunto il Bilancio Partecipato, un altro importante obiettivo raggiunto e fortemente voluto in questi anni dal Sindaco Antonio Palermo e dall’Assessore al Bilancio Angelo Greco.

Grazie, infine, al coinvolgimento dei Comitati di Quartiere si auspica una partecipazione attiva di ogni cittadino che confidiamo possa avanzare proposte importanti per realizzare tutti insieme il bene del nostro territorio.