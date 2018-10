Lo scrittore Peppe Millanta il 7 e l’8 ottobre farà tappa a Lamezia Terme (Cz)

Condividi

Domenica 7 elunedì 8 ottobre prossimo lo scrittore Peppe Millanta faràtappa a Lamezia Terme nel suo tour nazionale per presentare la sua opera prima “Vinpeel degli orizzonti”pubblicato per le edizioni NEO.

Ma chi è Peppe Millanta? Attingendo alla sua biografia semiseria, scopriamo chePeppeMillanta non è il vero nome dello scrittore bensìuno pseudonimo nato per mascherare le attività eversive durante la sua doppia vita ai tempi dell’Università a Roma. Studente di giorno e perdigiorno di notte, si vanta di aver avuto la carriera di avvocato più rapida della storia: 12 ore appena, giusto il tempo di abilitarsi, farsi le foto di rito e cancellarsi dall’Albo l’indomani mattina. Musicista di strada, si è diplomato in Drammaturgia e Sceneggiatura all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico.

Vincitore di numerosi premi di narrativa e di teatro, nel 2013 fonda la “Peppe Millanta & Balkan Bistrò” band di world music con cui si esibisce in numerosi festival in tutta Italia. Nel 2017 fonda a Pescara la “Scuola Macondo – l’Officina delle Storie” dedicata alle arti narrative.Peppe Millanta, al suo esordio, crea un mondo che tutti vorremmo abitare e che forse, in cuor nostro, già abitiamo. Racconta di un ragazzino che abita dentro ognuno di noi. C’è la sua vita confinata in un luogo che sembra appartenere a un sogno, c’è suo padre con cui parla solo attraverso l’aiuto del mare, ci sono amici che hanno la consistenza di nuvole e bizzarri personaggi. Ma su tutto c’è la sua voglia di scoprire, di spingersi oltre ciò che gli è dato conoscere. Vinpeel degli orizzonti è il suo primo romanzoche già ha fatto incetta di premi: ne ha già vinti 7 un po’ in tutt’Italia, ma il numero è destinato a crescere considerato che illibro risulta finalista in numerosi altri concorsi letterari. Nelladue giorni lametina organizzata a cura del Sistema Bibliotecario Lametino in collaborazione con il Book Store Mondadori, Peppe Millantapresenterà il suovolume in due sedi. Domenica 7ottobre, con inizio alle ore 18:30, nel caffè letterario delchiostro di S. Domenicodialogherà con la blogger Ippolita Luzzo che il lunedì successivo lo accompagnerà all’Istituto Comprensivo “S. Eufemia Lamezia” dove argomenterà di questa sua fortunataopera d’esordio.Giorno 8, infatti, nell’aula magna della scuola, dalle 10:30 alle 12:30, introdotto dalla dirigente scolastica Fiorella Careri, intratterrà gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria, conversando conloro dellibro “Vinpeel degli orizzonti”, animando da par suo l’incontro con i piccoli e narrando della storia di Vinpeel edi “un libro pieno di luce, un romanzo intriso di poesia, che ai sogni e all’immaginazione ruba la scintilla”.