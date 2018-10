Le congratulazioni di Bevacqua al neo-segretario Cisl Calabria

Condividi

“Ho partecipato stamattina ai lavori del congresso regionale per il rinnovo degli organismi della Cisl Calabria. Esprimo, pertanto, le mie più sentite congratulazioni a Tonino Russo per la sua odierna elezione a segretario regionale: gli ottimi rapporti di stima e di amicizia che da lunghi anni ci legano mi consentono di manifestare soddisfazione per il meritorio riconoscimento che consegue il suo lavoro. Il mandato che lo attende non è dei più semplici in una terra come la nostra dove le tematiche legate al problema lavoro costituiscono una vera e propria emergenza sociale ed economica”.

È quanto dichiara il consigliere Bevacqua, che così prosegue: “In questo contesto, anche alla luce della fase difficile e complessa che vive il nesso della rappresentanza democratica, l’azione politica e quella sindacale rivestono ruoli che, pur segnati da una chiara demarcazione, ritengo tutt’ora complementari. Per questo, conoscendo la storia personale ed umana di Tonino Russo, sono certo che, mantenendo saldamente la sua autonomia, saprà avviare con il governo regionale e le comunità locali una collaborazione sana e finalizzata agli interessi dei lavoratori e della intera Calabria”. “Viviamo tempi bui – continua Bevacqua – che obbligano quelli che un tempo erano detti corpi intermedi a mettere in campo gruppi dirigenti non solo rappresentativi ma, soprattutto, attrezzati culturalmente, nei valori e nella progettualità, per poter contrastare un decadimento sempre più generalizzato. Ambiente, difesa del territorio, trasporti, innovazione nei processi della pubblica amministrazione e della fusione delle autonomie locali, unitamente al rilancio del Mezzogiorno: sono certo che saranno questi i temi al centro della sua azione sindacale. D’altronde, uno sviluppo sostenibile, rispettoso dei diritti dei lavoratori e capace di produrre risposte occupazionali e reddituali confacenti ai bisogni reali, è l’obiettivo comune per chiunque voglia impegnarsi al servizio della Calabria”. “I miei auguri al neo-segretario Russo – conclude Bevacqua – si estendono anche a Paolo Tramonti per l’incarico cui è stato chiamato a livello nazionale”.​