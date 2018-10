Lamezia terme – Un mese ricco di incontri per la rassegna “Inchiostri d’autore”

Condividi

Con l’estate ormai alle spalle, l’avventura editoriale della “Grafiché Perri” di Lamezia Terme continua con i nuovi appuntamenti.

Sarà un ottobre ricco di incontri per la rassegna “Inchiostri d’autore”.

Giorno 12 ottobre verrà presentato il libro di Enzo Ferrise “il cuscino di traverso e… ‘ipensiericonseguenti’”

Un libro unico nel suo genere, in cui, le moderne storie raccontate sui social vengono portate sulle pagine del libro. L’autore ha sostituito il vecchio taccuino per gli appunti, con una moderna fotocamera di un cellulare, riprendendo il soggetto dei suoi pensieri, e scrivendo, sopra la foto scattata, ciò che la foto gli ispirava.

Il 13 ottobre, invece, verrà presentato il libro di Luigino Mazzei “dal Codice di Impulsi Informativi di Aristotele all’Editing del Genoma”.

Una studio che parte da Aristotele, fino ad arrivare ai giorni nostri, passando attraverso gli orrori delle ricerche genetiche naziste.

L’autore così recita nella sua prefazione: “L’idea di questo lavoro nasce dalle tante ore trascorse nell’approfondire argomenti come la Genetica, la Biologia molecolare e la Genomica, per me frutto di una spontaneo e sempre vivo interesse per la ricerca scientifica.”. Il libro, pur trattando una ricerca comunque complessa, ed un argomento importante come quello della genetica, del dna, si legge facilmente, anche per i neofiti della materia.

Per concludere, il 20 ottobre sarà la volta di Olimpio Talarico, con il suo “Amori Regalati”, un libro con cui ha vinto, nel 2017, la “XXIV edizione del Premio Letterario Città Cava De’ Tirreni”, ed il “Premio Carver”.

Il libro è un noir ambientato nel 1945 fra Berlino, Calabria e Argentina. Passato e futuro che si intrecciano nella sottile ansia di un futuro che promette rivelazioni dolorose.