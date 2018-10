Lamezia Terme – tavola rotonda: una lista un sindaco?

Condividi

Affrontando la questione della valutazione del numero delle liste a sostegno di un candidato sindaco, lo scopo che il Comitato Lamezia 4 gennaio 2018 si è posto è di far riflettere la Città che ha subito nel novembre dell’anno scorso il terzo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

La tavola rotonda, alla quale hanno assicurato la partecipazione Lametini esponenti di aree politiche diverse, potrà dare un contributo di chiarezza su un aspetto che si è rivelato determinante negli ultimi due scioglimenti del consiglio comunale della nostra Città e cioè la presenza di tante liste a supporto di un candidato sindaco.

Non v’è dubbio che più candidati significano più voti per quel candidato che può risultare vincente proprio per la differenza del numero delle liste e non per il programma e non per le sue capacità.

E’ però altrettanto vero che le numerose liste possono diventare il mezzo per l’infiltrarsi di presenze non per far politica.

La proposta che sarà oggetto di discussione nella tavola rotonda è:” Una lista, un sindaco”.

Il Comitato si è posto e si pone questa domanda:” E’ possibile un impegno d’onore tra i partiti, le associazioni, i movimenti che si apprestano a partecipare alla prossima tornata elettorale per l’elezione del sindaco perché ad un candidato sindaco corrisponda una sola lista?”

Come Comitato abbiamo voluto aprire la riflessione e proporre una pubblica discussione perché i Cittadini conoscano le posizioni.

Noi crediamo che, qualunque sarà l’esito dell’incontro pubblico, si farà, comunque, una operazione di chiarezza per sollecitare i Cittadini al voto, ampliando la platea di coloro che si recano al seggio per una scelta sulle capacità e sul programma.

La tavola rotonda si terrà nella sala del Consiglio Comunale il giorno venerdì 12 ottobre alle ore 16.00.

Hanno dato adesione oltre agli Onorevoli D’Ippolito e Furgiuele, Gianfranco Luzzo, Paolo Mascaro, Ugo De Sarro, Claudio Cavaliere, Mario Magno, Francesco Grandinetti, Rosario Piccioni, Milena Liotta, Giancarlo Nicotera, Mimmo Gianturco, Pasquale Matarazzo e Nicolino Panedigrano