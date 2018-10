Lamezia Terme – Stella del Mare organizza “Autostima Day”

Condividi

L’Associazione di volontariato Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro ha organizzato, per giorno 7 ottobre 2018, dalle 13.00 alle 19.00, presso la splendida struttura del Gran Hotel Lamezia (situato nei pressi della stazione centrale FS di Lamezia Terme), una giornata di formazione: “Autostima Day”, finalizzata al benessere personale e relazionale.

Introdurrà la dottoressa Stefania Mandaliti (presidente di Stella del Mare) che affronterà un discorso sull’importanza di amare se stessi per aiutare il prossimo , curando la propria immagine, valorizzando il proprio corpo e puntando alla bellezza interiore. Interverrà Michelangelo Marino, ideatore (in collaborazione con Flavia Cuzzola) del progetto “Cambiorotta” ed esperto in crescita personale, motivazione, autostima, gestione delle emozioni, comunicazione e coaching.

I corsiti, max. 10 persone, per partecipare dovranno versare sul C/C 001037405113, intestato all’Associazione Centro Ascolto Stella del Mare, un contributo per le spese organizzative di 70,00 € e potranno chiedere informazioni telefonando al numero 339/3715940. A fine evento, inoltre, verrà offerto un gustoso aperitivo.

“Il Centro Ascolto – ha sottolineato la presidente Stefania Mandaliti – anche per quest’anno vuole puntare alla formazione di ogni singola persona senza distinzione di sesso e di età. Infatti, i diversi disagi esistenziali avvengono per l’incapacità dell’essere umano di affrontare in maniera corretta le diverse situazioni di vita che quotidianamente avvengono in ognuno di noi. Questa giornata di formazione – ha concluso – servirà, grazie al contributo dei relatori, a spronarci e spingerci verso un cambiamento positivo e ad un equilibrio costante”.