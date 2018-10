Lamezia – Prima iniziativa per costruzione Tavolo della Pace

Condividi

È in programma per oggi, 6 ottobre alle 18, la prima iniziativa pubblica per la costituzione di un Tavolo della Pace a Lamezia Terme. Nei locali del Chiostro di San Domenico, in pieno centro cittadino, si incontreranno associazioni, movimenti e semplici cittadini che daranno vita all’evento pensato in piena sintonia con la Marcia Perugia-Assisi in programma per domenica 7 ottobre.

“Lamezia ha bisogno di avere un Tavolo Della Pace permanente – dicono gli organizzatori dell’evento – affinché nell’armonia i cittadini possano esercitare i propri diritti e doveri. Siamo chiamati a pensare e a decidere, a coniugare etica e azione volte a costruire una città capace di alleanze e non di ostilità. Anche i gesti simbolici come una manifestazione per la pace vogliono avere e dare questo significato. Il tavolo della pace permanente ha posto per tutte e tutti, e aspetta giovani e anziani, famiglie e gruppi amici per realizzare una città vera e viva perché fatta anche da noi”.