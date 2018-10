Il 6 ottobre prossimo il Consiglio comunale di Cariati

Condividi

È convocato per sabato 6 ottobre prossimo il Consiglio comunale di

Cariati.

Nella conferenza dei capigruppo tenutasi questa mattina, in cui era

assente la minoranza, nonostante la loro richiesta, la Sindaca Filomena

Greco ha manifestato la chiara volontà di approfondire il confronto

sulla tematica sanità tenendo un consiglio monotematico, e rimandando

gli altri punti previsti in un altro consiglio che si terrà a breve.

L’assise si riunirà nei locali del Centro sociale, a partire dalle

17:30.

“Quella della sanità – ha dichiarato la sindaca Filomena Greco –

è una tematica che è stata sempre tenuta nella massima considerazione

dalla nostra amministrazione sin dall’inizio del primo mandato a mia

guida. Numerose sono state le iniziative intraprese in proposito,

incontri con tutti i sindaci della Sila Greca e del Basso Ionio

cosentino con il dg Raffaele Mauro e con tutti un consiglio comunale

aperto di fronte alla struttura dell’ex presidio ospedaliero Vittorio

Cosentino, nonché numerosi incontri con il commissario ad acta,

l’ingegnere Massimo Scura, per sollecitare l’inizio dei lavori per

la casa della salute, il potenziamento del ppi di Cariati.

In ognuno di questi incontri è sempre stata posta attenzione

particolare alla totale carenza di assistenza sanitaria nel nostro

territorio ed è sempre stato richiesto e sollecitato il reinserimento

dell’ospedale Vittorio Cosentino di Cariati nella rete ospedaliera

regionale”.

“Continueremo a lavorare in tal senso – ha detto ancora la Prima

cittadina – affinché il diritto alla salute sia garantito per tutti

noi. Non ci sottrarremo mai ad un confronto in tal senso. Pertanto, ho

ritenuto opportuno tenere il consiglio comunale con un unico punto

all’ordine del giorno, invitando anche tutte le autorità regionali e

del settore a partecipare”.