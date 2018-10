I Lions meridionali a Reggio Calabria per il primo incontro di circoscrizione

Condividi

Sabato 6 ottobre presso la sede della Città Metropolitana in Piazza Italia – Sala Perri di Palazzo Alvaro- si terrà la prima riunione dell’ottava circoscrizione Lions del Distretto 108 ya ( Calabria, Campania, Basilicata). Il tema è abbastanza significativo “Oltre l’orizzonte con una sguardo al passato. La parola ai soci…”- E’ stato scelto dal presidente Pino Naim in un momento molto impostante per il lionismo che ha appena festeggiato il suo primo centenario della sua fondazione e che attraversa una fase di rilancio sia a loivello nazionale che internazionale. Naim ha fatto le cose in grande e auspica una grande partecipazione di soci anche perchè all’incontro presenzierà lo stesso Governatore Paolo Gattola unitamente ai piu’ qualificati officers distrettuali . Lo stesso Governatore Gattola ha espresso il convincimento che oggi piu’ che mai devono essere proprio i semplici soci a dare i giusti imput per qualificare l’attività lionistica distrettuale e preparare la strada, in perfetta intesa con lo staff direzionale , per l’auspicato rilancio dell’associazione. L’inizio dei lavori, dopo l’accreditamento dei partecipanti fissato per le ore 17, è previsto per le ore 17.30 con i brevi saluti delle autorità e la relazione introduttiva del presidente Naim. Poi la presentazione dello staff circoscrizionale e dei presidenti di zona con interventi programmati dei presidenti di club e, quindi, spazio per gli attesi interventi dei soci ( che conterranno i loro interventi in tre minuti per dare quanto piu’ spazio possibile a tutti ) prima della conclusione dei lavori affidate al Governatore Paolo Gattola. Lo staff dell’ottava circoscrizione che affianca il presidente Pino Naim è composto da Daniela Ferrari ( segretaria) del Lions Club Reggio Calabria Host, Marco Santoro,( officer telematico) del Ions Club Villa San Giovanni Fata Morgana, Demetrio Aiello, (Cerimoniere) del Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana e Aristide Bava (addetto stampa) del Lions Club di Locri. L’incontro prevede la partecipazione di vari rappresentanti di club di Calabria, Campania e Basilicata.