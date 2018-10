Emergenza maltempo, il Pd vicino ai familiari delle vittime

Condividi

“In queste ore gonfie di dolore per la tragica morte di giovani vite avvenuta fra San Pietro lametino e San Pietro a Maida, il Pd Calabria è vicino ai familiari e alla comunità intera colpita da un lutto così grande nella sua ingiustizia – scrive Giovanni Puccio

Responsabile organizzativo Pd Calabria.

“Di fronte ai danni già accertati in diversi territori della Calabria e di fronte alle ripetute allerte atmosferiche per le prossime ore, riteniamo giusta la richiesta avanzata dal presidente della Regione, Mario Oliverio, di un immediato riconoscimento da parte del Governo dello stato di calamità naturale: lo Stato ha il dovere di stare accanto alla Calabria e di attivare tutti gli strumenti necessari per far fronte a una condizione di grave pericolo e di accertati disagi.

Nel contempo, esprimiamo un sentimento di gratitudine nei confronti di tutti gli operatori dei vigili del fuoco e della Protezione civile che in condizioni difficilissime stanno lavorando a fianco delle popolazioni per arginare i pericoli e contenere i danni”.