Diamante per CulTour, Martino Ciano presenta il suo “Zeig”

Secondo appuntamento con “CulTour”, la rassegna Letteraria itinerante organizzata dal Cinecircolo Maurizio Grande e che si si svolgerà per tutto il mese di ottobre tra Diamante, Tortora e Scalea. Martino Ciano con il suo “Zeig” (Giraldi editore) è il secondo autore che incontrerà i lettori sabato 6 ottobre alle ore 18,00 al DAC Ponte delle Arti e delle Culture di Diamante.

Previsti gli interventi della giornalista Alessia Antonucci, del direttore artistico del Cinecircolo Maurizio Grande, Francesco Presta e del direttore tecnico Ferdinando Romito. Così viene presentato Zeig nelle note dell’editore: “Colpaca, una città immaginaria in un mondo che non esiste, in cui tutto è vero e tutto è falso. Anche ricercare se stessi può trasformarsi in un gioco pericoloso che porta alla disintegrazione. Io sono un uomo che vuole solo morire, pensa Marselo, operaio assuefatto ai ritmi di lavoro e al sistema social-consumistico, ma pronto a evadere dalla quotidianità per dedicarsi a una vita di sola contemplazione. Vorrebbe trasferirsi a Redimos, rifugio per sognatori e bohémien, per profeti e artisti. Vorrebbe squarciare il velo d’incanto che maschera le brutture di un sistema in cui tutti sono controllori e controllati. Ma la verità ha un prezzo e, forse, neanche Marselo è pronto a pagarlo. La verità va cercata nel profondo dell’anima, laddove non si è che intuizione e istante. Attraverso la distopia, Zeig scende negli abissi della società odierna, in cui la menzogna è l’unica profezia accettata”. Martino Ciano (1982) vive a Tortora direttore di Digiesse News è appassionato di storia, letteratura, filosofia e hard rock, collabora con le webzine letterarie Satisfiction e Gli amanti dei libri e il blog di approfondimento culturale Zona di Disagio di Nicola Vacca. Zeig è il suo terzo romanzo.