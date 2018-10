Crotone – Sabato il concerto del Duo Two for New

Prosegue con successo la quinta Stagione Concertistica“Incontri Musicali Mediterranei”, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con il Consorzio Jobel e la Curia Arcivescovile di Crotone: sabato 6 ottobre alle ore 20.30, nella suggestiva cornice del Museo di Pitagora, sarà il turno del Duo Two for New, composto da Giovanni De Luca al sassofono e Francesco Silvestri al pianoforte.

Il pubblico affezionato della stagione concertistica, divenuta un appuntamento imperdibile per gli appassionati della musica classica, stavolta sarà allietato dai ritmi sudamericani e balcanici.