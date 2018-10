Crotone – Il cartellone di iniziative culturali “Luce sulla città”

Condividi

Il Movimento Vivere In offre alla città anche per il 2018-2019 il cartellone di iniziative culturali “Luce sulla città”, giunto alla sesta edizione.

Molte e nuove sono le iniziative di carattere culturale proposte per questo nuovo anno sociale, al ritmo di almeno una al mese, e tutte hanno come obiettivo quello di raccogliere e potenziare le energie positive di cui Crotone è ricca.

Quest’anno il cartellone si apre con una tre giorni – venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre – voluta per festeggiareil cinquantesimo anniversario dalla nascita ufficiale della Movimento Vivere In.

Si prosegue, poi, con nuove proposte ed appuntamenti ormai consolidati nel tempo, come il Concorso Presepe (che quest’anno giunge alla 29^ edizione) o il concerto per la Festa della Musica nel solstizio d’estate, solo per citarne alcuni.

Sperando di offrire una valida occasione di crescita e di scambio culturale ai nostri concittadini, noi fin d’ora siamo lieti di accogliere tutti gli amici che vorranno condividere con noi momenti di festa e momenti di riflessione, in un’atmosfera di stima e di cordialità