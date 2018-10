Crotone – dal 7 all’11 ottobre operatori turistici del mercato tedesco

Condividi

Dopo quello russo Crotone e la sua provincia si aprono al mercato turistico tedesco.

L’assessore al Turismo Giuseppe Frisenda ha partecipato questa mattina, presso la cittadella regionale, alla presentazione dell’iniziativa che prevede la presenza, a partire dal prossimo 7 ottobre di numerosi operatori turistici tedeschi a Crotone e nella sua Provincia.

Si tratta di una occasione importante che parte dalla Regione Calabria e che l’assessorato ha immediatamente colto nell’ambito della programmazione che sta portando avanti finalizzata allo sviluppo del turismo in città.

Molto fitto il calendario di appuntamenti che è previsto per gli operatori stranieri che avranno modo di apprezzare non solo l’accoglienza ma anche le potenzialità di Crotone e della sua provincia.

Dopo aver fatto tappa al Club Velico per apprezzare la risorsa mare, l’assessore Frisenda ha previsto un incontro con gli operatori turistici locali per uno scambio di esperienze e per la presentazione dell’offerta turistica in città.

Previste visite anche a S. Severina e a Trepidò.

Gli ospiti che soggiorneranno a Crotone dal 7 all’11 ottobre fanno parte della “Deutscher Reiseverband, la Federazione nazionale del turismo tedesca che riunisce i massimi esponenti del settore, tra tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, linee ferroviarie, hotel, autonoleggi e rappresenta oltre l’85% del fatturato totale del mercato tedesco, che parteciperanno al loro congresso che si svolgerà a Reggio Calabria.

“Stiamo lavorando intensamente per creare i presupposti affinché Crotone diventi meta di turismo internazionale. Dopo la positiva esperienza con gli operatori turistici russi siamo pronti ad accogliere gli ospiti tedeschi per gettare le basi per una presenza di turisti provenienti dalla Germania. Ringrazio la Regione e il presidente Oliverio per l’opportunità data alla città di Crotone di poter essere una tappa del soggiorno calabrese degli ospiti tedeschi” dichiara l’assessore al Turismo Giuseppe Frisenda