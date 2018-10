Cosenza – Unsic organizza il corso Marketing revolution

Condividi

Una buona comprensione dei principi di marketing e la connessa capacità di utilizzarli nella vita professionale rappresentano competenze fondamentali per la crescita lavorativa.

L’Unsic di Cosenza, in collaborazione con Lg training, organizza il corso Marketing revolution: i nuovi strumenti per il tuo business, rivolto a tutti gli associati Unsic ma anche a professionisti e giovani interessati ad apprendere i principali concetti, strumenti nonché il linguaggio del marketing e, soprattutto, come questi possono impiegati per sfruttare le opportunità di mercato. Il corso, che si terrà giovedì 11 ottobre dalle 15 presso l’italiana hotel di Cosenza, è completamente gratuito.

Il marketing è uno strumento. E come tutti gli strumenti può essere usato bene o male, a seconda di come viene adoperato. Il coach Giuseppe Tomasello proporrà esempi pratici e soluzioni operative, con l’obiettivo di facilitare il conseguimento dei risultati in relazione agli specifici obiettivi di mercato. Particolare attenzione sarà dedicata al web marketing.

L’Unsic di Cosenza, in collaborazione con Global system solution srl, ha in programma un’altra importante iniziativa formativa destinata ad imprese e professionisti. Il 6 novembre, sempre, all’italiana hotels di Cosenza, si terrà un seminario sulla fatturazione elettronica. Relazionerà Giorgio Borghini, product manager Bluenext ed interverrà Antonio Fronzuti, presidente Enbit sul tema Servizi ente bilaterale Unsic.