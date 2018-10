Cosenza – Presentata “Proposta introduzione incentivi economici sul vuoto a rendere”

Condividi

Il Movimento 5 Stelle è promotore di una proposta di legge nazionale per la reintroduzione e istituzionalizzazione di pratiche diffuse di recupero dei vuoti in vetro, a partire dalle attività commerciali che ne fanno maggiore uso. A tal proposito il Meetup Cosenza e Oltre ha presentato ieri, all’Amministrazione Comunale, una proposta per l’introduzione di forme di incentivi economici (quali per esempio la riduzione della tassa sui rifiuti Ta.Ri. o la tassa dell’occupazione del suolo Tosap) o altre forme di agevolazione per gli esercenti, nonché per i produttori e distributori che adottino il sistema del “vuoto a rendere” quale giusto riconoscimento per l’adozione di tale pratica virtuosa.

Il ‘vuoto a rendere’ è una buona pratica molto importante da adottare sul territorio perché è finalizzata al riutilizzo dei materiali e in questo caso specifico di alcuni tipi di imballaggio e quindi alla diminuzione dei rifiuti che costituisce uno dei punti fondamentali della strategia Rifiuti zero da noi portata avanti da ormai dieci anni. Con il vuoto a rendere infatti sia le bottiglie in vetro che quelle in plastica possono essere riutilizzate più volte prima di essere riciclate; non solo ma attua anche un risparmio energetico connesso alla produzione di bottiglie nuove.

Condivideremo nei prossimi giorni la nostra proposta con le associazioni di categoria, con le attività commerciali direttamente interessate e con i cittadini tutti, nella convinzione che insieme potremo contribuire alla buona riuscita di questa sperimentazione sul nostro territorio.

Auspichiamo che l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, riconosca quale azione fondamentale la riduzione ed il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio e che a tale fine ritenga necessario incentivare questo sistema.