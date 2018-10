Cosenza – Oltre 50 buyer da tutto il mondo ad AUREA

Condividi

Inizia domani, giovedì 4 ottobre, alle ore 11, al Santuario di San Francesco, a Paola, “AUREA- la Borsa del Turismo Religioso, Culturale e Naturalistico”.

All’evento, promosso dall’Amministrazione Regionale, parteciperà il Presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliverio; il Rettore del Santuario di Paola, Padre Antonio Bottino; Roberto Perrotta, Sindaco della Città di Paola; il Presidente del Parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari; il Vice Presidente del Parco nazionale d’Aspromonte, Domenico Creazzo. A coordinare i lavori sarà Maurizio Boiocchi, dott. di ricerca in marketing e comunicazione dell’Università IULM di Milano.

A conferma del suo ruolo di manifestazione “business oriented”, la partecipazione di oltre 50 buyer internazionali specializzati nella costruzione e nella commercializzazione di viaggi religiosi, culturali e naturalistici provenienti da Austria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia e Svizzera. Un’occasione imperdibile sia per gli espositori (otto borghi calabresi, tre Enti Parco nazionali, due Enti Parco Regionali, una collettiva di 13 Comuni tra i Borghi più belli d’Italia in Calabria, oltre alle Regioni Calabria e Sicilia), che per gli oltre 200 operatori dell’offerta che saranno stimolati a fare rete per la realizzazione di specifici prodotti turistici da commercializzare.

AUREA prosegue anche dal 5 al 7 ottobre: due educational tour attraverseranno la Calabria consentendo ai buyer internazionali di scoprirne ed apprezzarne le eccellenze religiose, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche.

“Ancora una volta, a Paola, nella splendida cornice del Santuario di San Francesco, operatori del turismo e della cultura si ritroveranno per illustrare e concertare proposte di valorizzazione e promozione del territorio, nel segno della scoperta dei siti legati al tema religioso, alle risorse ambientali, al sistema dei beni culturali – afferma il Presidente Mario Oliverio – In questi anni, la Borsa ha sollecitato la partecipazione di altre regioni italiane, in particolare del Meridione d’Italia, ed è divenuta sede di condivisione di strategie di valorizzazione – e conclude – Aurea negli anni ha correttamente sviluppato un connubio tra turismo religioso-culturale e turismo naturalistico, perché le nostre aree protette sono preziosi scrigni di bellezza e in cui si vive uno stile di vita a misura d’uomo e a contatto con la natura, con la possibilità di praticare attività a beneficio della salute”.

AUREA prosegue il percorso di crescita già avviato anche grazie alla collaborazione ed al prestigioso patrocinio dell’Enit. Obiettivo di questa evoluzione è confermarsi come vero e proprio punto di riferimento per il panorama fieristico del Sud Italia, valorizzandone l’intera offerta turistica.

AUREA, nata come osservatorio privilegiato sul mondo del turismo religioso, ha interpretato l’evoluzione del settore e coadiuvato gli operatori nella comprensione di nuovi scenari. Nel corso degli anni sempre maggiore interesse è stato dedicato alla promozione congiunta del turismo naturalistico e culturale, confermando come arte e religione, spiritualità e natura, si intreccino in una straordinaria sequenza di opportunità per il turismo.

Un evento che si inserisce in un contesto spazio-temporale particolarmente incoraggiante sia dal punto di vista nazionale, che regionale. Nel 2018 l’Italia resta tra le destinazioni turistiche più ambite ed il numero degli stranieri che sceglie il nostro Paese per trascorrere una vacanza continua a salire. E’ cresciuto, infatti, dell’1% il numero di arrivi negli aeroporti italiani nell’estate 2018. Inoltre, il 90% dei nostri connazionali tra giugno e settembre è partito per le vacanze, preferendo per il 62% l’Italia e per il 38% mete estere. E’ quanto emerge da un’indagine del Centro Studi del Touring Club Italiano sulla community Tci, composta da circa 300mila persone.