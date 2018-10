Cosenza – Occhiuto riceve gli atleti campioni di fotografia subacquea

Condividi

Il sindaco Mario Occhiuto ha ricevuto ieri mattina a palazzo dei Bruzi gli atleti cosentini medaglia d’oro ai Campionati Italiani di Fotografia Subacquea, che si sono svolti nei giorni scorsi in Toscana, all’Argentario (Porto Santostefano). Francesco Sesso, coadiuvato dalla modella Alessandra Pagliaro, ha portato a casa una medaglia d’oro e una d’argento.

La prima, nel campionato per società, insieme all’altra rappresentante dell’Associazione Mediterraneo Cosenza, Virginia Sakzedo

entrambi coadiuvati, appunto, dalla modella subacquea Alessandra Pagliaro. La seconda medaglia invece è stata ottenuta nella gara

individuale. Sesso è stato anche autore della miglior foto a tema pesce e della miglior foto grandangolo. Il sindaco Mario Occhiuto si è congratulo per l’eccelso risultato dicendosi orgoglioso che il nome della città di Cosenza venga portato in alto in una disciplina tanto difficile quanto affascinante.