Cosenza – La scrittrice Daniela Santelli presenta il libro “A un passo dal cuore”

Condividi

Daniela Santelli e la sua compagna di viaggio Giulia, coadiuvate dal relatore lo Storico e scrittore Stefano Vecchione e dalla scrittrice Giulia Biondino, è pronta a presentare domani il suo lavoro “A un passo dal cuore”.

Tanti sono stati e sono i lettori, compreso l’universo maschile, con grande stupore dell’autrice, che giorno dopo giorno viene contattata per consigli, per complimenti, per una dedica sul libro. Come si fa a capire il vero amore? La fiamma che non si spegne mai? Domande ardue a cui l’autrice risponde a cuore aperto: l’amore è un’emozione positiva e non è esaltazione. ‘L’amore è un qualcosa che ti scatta dentro. Ed è proprio a causa della sua influenza, che bisogna essere cauti fare attenzione, e saper riconoscere l’amore vero dagli abbagli di un colpo di fulmine errato’.

Anche gli amori più difficili rappresentano un “bagaglio” di esperienza. L’amore è una delle più importanti e meravigliose sensazioni della vita, ci fa sentire intensamente vivi.