Cosenza – Grande partecipazione all’Expo Senior e Junior

Grande partecipazione e significativi momenti di incontro e di confronto nel primo giorno della quinta edizione dell’Expo Senior e Junior, la kermesse che dal 2014 è dedicata agli incontri medici, alla prevenzione, alla salute.

L’evento, che ha gremito il Chiostro di San Domenico quest’anno è un inno alla famiglia che persegue per il bene di tutti la “ricerca” della buona salute fisica e mentale, con la novità dell’aria baby. In avvio, l’assessore regionale Maria Francesca Corigliano ha premiato le alunne del corso C dell’Istituto Ipsss Da Vinci Itas Nitti: «È un incontro tra generazioni. Questo Expo è attento a tutto quello che è prevenzione e stili di vita sani, con il valore della famiglia» ha affermato. L’assessore del Comune di Cosenza, Loredana Pastore, ha inaugurato l’evento che si rinnova nel segno della prevenzione: «Molte le eccellenze di Cosenza e dell’hinterland che hanno contribuito a impreziosire il Chiostro di San Domenico, attraverso le loro peculiarità, in linea con il significato del progetto che si traduce in un modello privato e pubblico, in un contesto prezioso». Il messaggio è passato attraverso il prezioso supporto degli organizzatori, la continua presenza negli ultimi quattro anni del presidente di Senior Italia Calabria, Brunella Stancato che di questo format è l’ideatrice, di Antonio Volpentesta, neo presidente dell’associazione “Volare”, del direttore artistico, la giornalista Rosellina Arturi che ha curato nei minimi dettagli la manifestazione e di Giovanni Misasi direttore scientifico e presidente dell’associazione Biologi Senza Frontiere. Tra le “attività contemporanee” che si sono avvicendate, i gabinetti medici di spirometria, fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa ed ottica attorno a cui ruota l’intera struttura del progetto. Il primo giorno (così come quelli che verranno) è stato un inno al cibo di qualità: Show Cooking & Cookinglab. È stata anche la prima uscita di Tonino Russo come nuovo segretario regionale della Cisl, nell’incontro incentrato sul ruolo del sindacato al servizio della famiglia, convegno che ha preceduto i talk sul turismo 2.0, della Cia sul ricambio generazionale e quelli sulla sicurezza come bene comune. L’aria intorno al chiostro ha accolto una mostra sull’artista Frida Kahlo a cura dell’Adt di Cosenza e non sono mancati momenti di letteratura, sportivi e gli spettacoli con i clown e la magia della Compagnia i Pagliassi. In serata si è esibito il gruppo dei Quadriglieri del Savuto.