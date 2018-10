Cosenza – Consulenti del lavoro incontrano il prefetto

Condividi

Importante incontro oggi avuto dal presidente dei Consulenti del lavoro Fabiola Via ed il Tesoriere

dell’Ordine Clara Caputo con Sua Eccellenza il Prefetto dottoressa Paola Galeone per discutere di

“legalità nel mondo del lavoro”.

E’ fondamentale diffondere a livello istituzionale una modalità innovativa di presidio della legalità,

individuando metodi sussidiari all’attività di controllo e di ispezione, così da incoraggiare un

sistema incentivante anziché oppressivo. Premiare anziché reprimere.

L’Asse.Co, l’asseverazione rilasciata dai Consulenti del Lavoro per certificare la regolarità delle

imprese nella gestione dei rapporti di lavoro ed al tempo stesso promuovere e diffondere la cultura

della legalità, va in questa direzione, ponendosi come strumento per diffondere buone prassi ed una

vera cultura della legalità.

Si è concordato di prestare maggiore attenzione soprattutto al lavoro degli stranieri, settore in cui si

cela la vera illegalità. L’obiettivo è quello di formare ed informare per creare nuovi cittadini

dignitosi, consapevoli e rispettosi delle norme.

A breve sarà organizzata una giornata studio in collaborazione con tutte le forze che compongono il

mondo del lavoro: istituzioni, Università, imprese ed a fare da collante saranno i Consulenti del

lavoro.

Non ci può essere lavoro senza dignità, né dignità senza lavoro, il tutto in uno scenario contraddistinto dalla cultura della legalità.