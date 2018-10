Cosenza – Ato rifiuti prende ufficialmente il via

Condividi

E dopo la nomina del sindaco di Rende, Marcello Manna, a presidente dell’ATO Rifiuti Cosenza e, l’istituzione dell’ufficio di presidenza del 5 settembre, prendono il via tutte le attività per l’organizzazione provinciale dei servizi pubblici integrati.

“E’ incombente la necessità di disporre un piano d’ambito su tutto il nostro territorio per ottimizzare il servizio della gestione dei rifiuti”. Queste le parole del neo presidente ad apertura della prima riunione dell’ufficio di presidenza. Durante l’incontro, alla presenza del vice presidente vicario, Vincenzo Granata e del vice presidente Sabatino Cariati, si è discusso delle procedure e delle modalità per tracciare le linee guida che definiscono un programma degli interventi. Le Autorità d’ambito, infatti, definiscono le direttive per il conseguimento degli obiettivi previsti ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari. Continuano gli incontri organizzativi per la definizione delle tariffe e l’individuazione degli impianti Ato che, in questi giorni, si sono tenuti anche presso la Cittadella regionale. Inoltre, l’ufficio di presidenza Ato Cosenza, ha già approvato il Regolamento di funzionamento della Comunità d’ambito ed il Regolamento del funzionamento disciplinare d’ufficio. E’ stato formulato un calendario di incontri per le singole Aro al fine di incentivare la partecipazione di tutti i comuni ad una tematica di notevole rilevanza che prenderà il via nei prossimi giorni.