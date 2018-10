Cosenza – Assemblea dei sindaci al Palazzo della Provincia

Condividi

Il Presidente Franco Iacucci ha convocato per mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 10:30, l’Assemblea dei Sindaci cosentini chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di Bilancio di Previsione.

All’Ordine del Giorno della Seduta è prevista la trattazione dei seguenti argomenti: comunicazioni del Presidente; parere sullo Schema Bilancio di Previsione esercizio 2018 e triennale 2018-2020 e relativi allegati. Salvaguardia Equilibri di Bilancio esercizio 2018.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per l’11 ottobre, alle 11:30. L’Assemblea – formata da tutti i Sindaci eletti sul territorio provinciale – il terzo Organo previsto dalla legge Delrio del 2014. Essa si esprime con un voto ponderato secondo il peso della popolazione residente, rilevante anche per la determinazione della validità della seduta. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione, i Sindaci possono farsi rappresentare da un proprio delegato, nominato per la singola seduta.