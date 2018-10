Corigliano Rossano – una rassegna dedicata al teatro amatoriale di qualità

Condividi

Si parte Venerdì 23 Novembre con I DITELO VOI ed il loro spettacolo Il Segreto della Violaciocca, una black Comedy con la regia degli interpeti e di Francesco Prisco.

Subito a seguire, Mercoledì 28 Novembre, un grande appuntamento con la musica, lo spettacolo – unica tappa in Calabria – di Roby FACCHINETTI e Riccardo FOGLI, in Insieme. Martedì 18 Dicembre, invece, sarà la volta del grande ritorno di Biagio IZZO, il comico partenopeo porterà in scena la nuova commedia I Fiori del Latte scritta da Eduardo Tartaglia con la regia di Giuseppe Miale di Mauro. A ritornare sulla ribalta del Metropol un altro artista napoletano, Carlo BUCCIROSSO, Giovedì 10 Gennaio 2019, con la sua ultima commedia dal titolo emblematico: Colpo di Scena. Ma lo spettacolo clou della prima stagione teatrale Sipario d’Oro – Città di Corigliano-Rossano sarà senza dubbio lo SHOW di Tullio SOLENGHI e Massimo LOPEZ con la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio, in programma Venerdì 8 Febbraio. Si ripartirà, poi, Sabato 9 Marzo, con la Compagnia CODEX 8e9, reduce da una stagione costellata da ben 58 premi riscossi in tutta Italia, che porterà in scena la nuova commedia Tutt’appost! Scritta e diretta da Gianpiero Garofalo e che ripercorrerà, nella consueta chiave comica, i tratti salienti della vita di un’icona della lotta alla mafia, Don Pino Puglisi. A seguire, Martedì 26 Marzo 2019, uno spettacolo di pura comicità in compagnia di Gabriele CIRILLI in Mi Piace con la regia di Claudio Insegno. Si chiuderà, poi, in bellezza – è proprio il caso di dire – Venerdì 26 Aprile, quando sul palcoscenico della rassegna corissanese saliranno Mariagrazia CUCINOTTA, Michaela ANDREOZZI e Vittoria BELVEDERE per interpretare la commedia tutta in rosa I Figli di Eva con la regia di Massimiliano Vado.

Ma nel Sipario d’Oro – Città di Corigliano-Rossano, saranno protagoniste anche le più importanti compagnie teatrali amatoriali del panorama nazionale che si esibiranno nel contesto del teatro Paolella di Rossano ed il cartellone sarà presentato nei prossimi giorni.