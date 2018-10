Corigliano Rossano – ALLUVIONE 2015, AVVIATA PROCEDURA PER CONTRIBUTI

Condividi

Alluvione del 12 Agosto 2015, con delibera del Consiglio dei Ministri è stata avviata la procedura per la concessione di contributi ai soggetti privati per i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.

È quanto fa sapere l’organo commissariale precisando che i soggetti interessati devono presentare l’apposita domanda entro 40 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti coloro che hanno precedentemente presentato la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato (scheda B) devono far pervenire all’ufficio Protocollo l’apposita modulistica debitamente compilata in ogni parte e firmata ENTRO LUNEDÌ 22 OTTOBRE, pena l’inaccessibilità all’eventuale contributo.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano nella sezione avvisi, all’ufficio Protezione Civile sito in via MEUCCI dell’area urbana di ROSSANO oppure è scaricabile dal sito della Protezione Civile regionale (www.protezionecivilecalabria.it).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Luigi FORCINITI chiamando al numero 0983/516138.