Catanzaro – Maltempo, riunione con il Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale

Si è tenuto ieri pomeriggio a Catanzaro una riunione con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Oliverio, il responsabile della Protezione Civile della Calabria Carlo Tanzi, i prefetti delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, i questori ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine delle tre province,i presidenti delle Province, i sindaci dei territori colpiti dai violenti nubifragi di questi giorni.

Per il Comune di Crotone erano presenti il vice sindaco Benedetto Proto e il consigliere Comunale Pisano Pagliaroli.

Nel corso dell’incontro, ciascuno per le proprie rispettive competenze ha rappresentato al Dott. Borrelli lo stato della situazione sui rispettivi territori a seguito degli eventi evidenziando, tra l’altro la necessità che il Governo si faccia carico di investire di più sulla prevenzione. In particolare è stata anche evidenziata la necessità di intervenire sulle strade provinciali.

Il presidente della Regione si è fatto carico delle istanze pervenute annunciando che sarà chiesto lo stato di calamità per i territori colpiti.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli ha preso atto di quanto esposto annunciando che chiederà al Governo la concessione dello stato di calamità per i territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.