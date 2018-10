Castrovillari (Cs), Festival Ricorrente dei Lettori “The Readers

Condividi

Il Festival Ricorrente dei Lettori- 4° Edizione, I Ricorrenza, XI Rassegna-, a cura dell’ Accademia del Pollino è pronta a muovere i suoi passi dopo la presentazione del programma , avvenuta pure alla presenza dell’Assessore Giuseppe Russo per l’Amministrazione comunale di Castrovillari che patrocina gli eventi.

A esporre il percorso il presidente e vice del sodalizio, rispettivamente Filomena Bloise e Pasquale Pandolfi.

Già il 5 ottobre, alle ore 18, presso la Galleria d’arte e Casa editrice “Il Coscile”, la manifestazione “I poeti e la città”, con un reading dedicato alla”Lettura come libertà” intermezzati da contributi musicali offerti dall’Associazione “Anime salve”, affermerà a cosa la cultura apre..

L’Azione nella quale si svolge in tutta Italia “Libriamoci” (titolo della manifestazione), lanciato dal Centro italiano del Libro e della Lettura, di concerto con il MIBACT ed il MIUR, e che prevede anche la “Giornata mondiale della Poesia e dintorni” ed “Il Maggio dei Libri”, rilancia la capacità di suscitare dei libri e, quindi, della lettura più complessivamente.

Insieme, nella sfida, il FAI, Delegazione del Pollino, il Gruppo Archeologico del Pollino, l’A.I.C.C. (Associazione italiana di Cultura classica). Con quest’ultima, il 13 ed il 14 ottobre, si celebrerà la “Festa dell’Editoria calabrese”.

Invece per l’Anno europeo del patrimonio culturale il programma complessivo, mercoledì 24 ottobre, alle ore 18, nel Salone del Palazzo di Città, offrirà un incontro-dibattito su i “Beni culturali di Castrovillari: quale futuro?”

Il tema della libertà e dei diritti costituzionali in occasione dei 70 anni dall’entrata in vigore della Carta, sarà trattato poi specificatamente nell’incontro-dibattito previsto per giovedì 18 ottobre, alle ore 17,30, nel Salone del Palazzo di Città nel tema “I diritti costituzionali (sulla carta) ed il godimento effettivo dei diritti”, su cui relazionerà il docente Walter Nocito dell’Università della Calabria.

Sono previsti, inoltre, ben tre appuntamenti specifici dedicati alla letteratura e lettura per ragazzi: il primo Sabato 13 , alle ore 19,nella sala 8 del Protoconvento francescano con la presentazione del libro di Mariafrancesca Cosentino, “Le cinque vite di Mavis”, Editore Macabor (in collaborazione con l’A.I.C.C. di Castrovillari , in occasione della Fiera dell’Editoria calabrese) su cui relazionerà la docente Angela Lo Passo, segretaria Accademia Pollineana; il secondo, nello stesso luogo,si proporrà venerdì 19, alle ore 18, con l’Inaugurazione della Mostra del libro d’epoca per ragazzi a cura di Gianluigi Trombetti, storico e bibliotecario della stessa ‘Accademia. Seguirà il reading: “Chi ha paura del mostro?”, omaggio a Frankenstein, grazie al Circolo dei Lettori “Pollino Readers”.

Quest’ultima iniziativaprende le mosse dalle pagine del capolavoro di Mary SHELLEY, pubblicato nel 1828, per aiutare a far riflettere su ciò che si dimena tra scienza e fantascienza, sempre ai limiti del progresso tecnologico, dall’inarrestabilità della ricerca.

Il Festival, a termine della settimana delle letture ad “alta voce” nelle scuole di ogni ordine e grado, mercoledì 31 ottobre, alle ore 17, chiuderà i suoi battenti con l’evento dedicato al “mostruoso” nella società, in programma nell’Auditorium dell’Istituto “Mattei-Pitagora-Calvosa”, offre letture, musiche ed espressioni artistiche curate dagli studenti.