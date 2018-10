Bagnara (Rc) – Passaggi di consegne Divisione XII del Kiwanis International

Condividi

Lo scorso sabato 30 settembre a Bagnara Calabra presso il Ristorante “Le Saje”, alla presenza del Governatore Kiwanis del Distretto Italia San Marino Franco Gagliardini, giunto in Calabria per l’occasione, si sono riuniti le Autorità Kiwaniane, i Soci e gli Ospiti dei Club della Divisione 12 Calabria – Magna Grecia del Kiwanis, provenienti da tutte le province della Calabria, per partecipare a due importanti passaggi di consegne.

Il LGT Governatore uscente Dott. Antonio De Gaetano, professionista di grande umanità e sensibilità che con la sua pacata ma incisiva azione ha conseguito durante il passato anno sociale riconoscimenti ed encomi per tutti Club calabresi ed anche elogi personali dal Kiwanis International, ha lasciato la sua carica a favore del neo eletto LGT Governatore della XII° Divisione“ Calabria – Magna Grecia” per l’anno sociale 2018/2019 l’Arch. Natale Cutrupi, storico Kiwaniano doc, che nella sua carriera kiwaniana detiene un primato che pochissimi soci possono vantare, quello di essere stato eletto alla carica di LGT Governatore in ben due diverse Divisioni!!! L’Arch. Cutrupi con la sua esperienza, certamente, offrirà all’intero territorio calabrese un anno Kiwaniano ricco di interessanti eventi e proficui service a favore dei bambini.

Nella stessa giornata è avvenuto anche il passaggio di consegne tra la Presidente uscente del Club Kiwanis “Bagnara C. e le sue Sirene” Silvana Salvaggio e la nuova Presidente Tiziana Praticò.

La Dott.ssa Silvana Salvaggio ha ringraziato i Presidenti e le delegazioni dei Club della Divisione 12 Magna Grecia presenti per la collaborazione prestata al Club di Bagnara C. durante le attività ed i service distrettuali svolti nell’anno sociale 2017/2018, ha inoltre ricordato le attività che hanno contraddistinto il suo mandato, in particolare citando il “Dibattito sugli interventi di fine vita”, pregevole evento di divulgazione e di riflessione con autorevoli relatori, organizzato dai soci del Club il 24 ottobre 2017 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale. Successivamente, ha preso la parola la nuova Presidente Dott.ssa Tiziana Praticò che ha preannunciato numerosi service che si svolgeranno durante l’anno sociale 2018/2019 a cura del Club KW di Bagnara Calabra, tutti mossi dall’ambizione di raggiungere i traguardi della donazione e della solidarietà a favore dei bambini.

La Presidente Praticò ha infine, invitato tutti i presenti a partecipare ad un evento culturale di cui i soci del Club KW di Bagnara Calabra ne stanno curando l’organizzazione, infatti il prossimo 2 Dicembre alle ore 20,30 presso il Teatro F. Cilea di Reggio Calabria vi sarà una “Serata in Memoria del Dott. Andrea Caridi”, in cui sarà messa in scena la piéce teatrale “Malan’Drine anche i Re Magi sono della Ndrangheta” nato da un’idea di Francesco Forgione.