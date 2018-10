Auddino (M5S): “Due nuove Tac a Polistena e Locri”

Condividi

“Finalmente è stato indetto il bando di gara da parte della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per l’acquisto delle due nuove TAC destinate ai presìdi ospedalieri di Polistena e Locri.

Nei mesi scorsi mi sono impegnato, recandomi personalmente presso l’Asp di Reggio Calabria, per avere conferma delle misure urgenti da adottare al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria nella provincia di Reggio Calabria, riguardo l’impellente necessità di una nuova strumentazione per la diagnostica negli ospedali di Polistena e di Locri. In quell’occasione ebbi ampie rassicurazioni circa il fatto che l’Azienda avrebbe provveduto a sanare le carenze strutturali dei due ospedali, accelerando le procedure di installazione e messa in opera delle TAC, dotando i reparti di radiologia di Polistena e Locri, di nuovi e affidabili tomografi multislice a 64 strati (implementabili a 128) ” – afferma il Senatore Giuseppe Auddino del MoVimento 5 Stelle.

“La strumentazione di tomografia computerizzata nei due presìdi ospedalieri è datata e tecnicamente inadeguata alla domanda della diagnostica per immagini dei due ospedali spoke, per cui registro con piacere l’indizione del bando di gara. Due settimane fa mi sono poi recato ancora una volta in visita all’ospedale di Polistena – continua il Senatore – registrando che la risonanza magnetica non è stata ancora installata. Pertanto auspico che la dirigenza dell’Asp di Reggio Calabria risolva a breve anche il problema della RMN per l’ospedale di Polistena e quello di Locri. E’ inconcepibile che i pazienti debbano essere trasportati altrove per essere sottoposti ad un esame di routine come la risonanza magnetica” – conclude Auddino.