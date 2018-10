Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto: al via il bando per le piccole imprese

Condividi

L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto conferma la sua attenzione nei confronti delle eccellenze nel mondo enogastronomico italiano, puntando sul futuro e sulle potenzialità imprenditoriali ancora inespresse delle micro aziende.

Sono aperte da oggi le iscrizioni al bando Premiare l’Eccellenza, ideato dagli Ambasciatori del Gusto e nato per dare un aiuto concreto ad una piccola impresa della filiera agroalimentare specializzata in produzioni di alta tipicità qualitativa, territoriale, o specializzata in servizi destinati al canale della ristorazione italiana di qualità. Si chiederà ai partecipanti di esporre un progetto che loro ritengano vincente per soddisfare le esigenze di questo importante settore.

Il premio consisterà in un’erogazione di 10.000 euro, frutto del prestigioso Premio Orio Vergani, conferito dall’Accademia Italiana della Cucina agli Ambasciatori del Gusto, a testimonianza dell’eccellente attività svolta per la promozione della cultura gastronomica italiana. L’Associazione garantirà inoltre una consulenza al progetto vincitore, a cura dei propri professionisti.

“Il bando nasce dall’esigenza di creare un ponte fra le necessità delle microimprese produttrici di beni e di servizi, con quelle dei protagonisti della ristorazione italiana d’eccellenza. – ha dichiarato Cristina Bowerman, Presidente dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto – Ci rivolgiamo a tutti i piccoli produttori italiani, che possono avere difficoltà nello sviluppare canali di distribuzione, o nella promozione e che abbiano la necessità di costruire modelli produttivi e distributivi in grado di soddisfare il mercato in termini adeguati. Non solo, il bando è rivolto anche a piccole società di servizi che sviluppino modelli o progetti destinati a soddisfare le esigenze dei piccoli produttori di qualità e dei ristoratori. La nostra missione è divulgare il valore della cucina di qualità attraverso nuovi modi di qualificare le eccellenze del nostro territorio e questo bando è sicuramente un strumento concreto per far emergere le idee dei piccoli produttori e trasformarle in progetti realizzabili.”

Le idee saranno valutate da un’apposita commissione, composta da esperti del mondo dell’enogastronomia, ciascuno con diverse e specifiche competenze.

A partire dal 1° ottobre fino al 16 novembre è possibile inviare la propria proposta, seguendo le istruzioni sul sito ambasciatoridelgusto.it/progetti/bando e scrivendo a: bando@ambasciatoridelgusto.it.

A inizio 2019 sarà decretato il nome del vincitore del bando Premiare l’Eccellenza.