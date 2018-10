Ancora una tragedia per la Calabria: sociologi: “necessario ripensare il territorio”

Condividi

“Nuovamente impreparati di fronte ai disastri che hanno colpito le reti infrastrutturali e non solo, i cittadini calabresi soccombono ancora a causa del perenne stato di incuria, un lascito di anni di immobilismo e di false promesse” – scrive l’associazione sociologi italiani.

“L’ambiente e le sue peculiarità sono centrali per la Calabria, nel bene e nel male, e fin quando questo non sarà riconosciuto come primario vedremo l’ennesimo dissesto innanzi ai nostri occhi.

L’uso spregiudicato del suolo ha delle conseguenze e la realtà ce le sta facendo vedere. L’eccessivo permessivismo e la sregolatezza del passato devono assolutamente diventare un lontano ricordo. C’è bisogno di investimenti reali, questo l’ASI lo richiede a squarciagola.

Il rapporto con l’ambiente è un fattore cruciale, tanto che la Calabria deve essere necessariamente armonizzata in tale ottica.

Piangiamo oggi una famiglia stroncata: si tratta di Stefania Signore e dei suoi due figli, avvenuta nel lametino. I tre sono venuti a mancare a causa di una piena che ha travolto l’auto con la quale stavano recandosi verso casa.

Numerosi sono i feriti in diverse parti della Calabria a causa del maltempo, decisive su altri fronti alcune evacuazioni.

Ci auguriamo che il vertice convocato presso la Prefettura di Catanzaro riesca a trovare un punto di uscita.

Bisogna ripensare il territorio, senza se e senza ma”.