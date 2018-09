Visita dell’assessore Corigliano alla scuola dell’ospedale Pugliese

Condividi

L’Assessore regionale all’Istruzione e alle Attività Culturali, Maria Francesca Corigliano, ha visitato, ieri mattina, il presidio didattico all’interno dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro, per dare avvio simbolicamente al nuovo anno scolastico accanto ad insegnanti, famiglie e personale medico e paramedico che assiste i bambini e ragazzi degenti e che hanno ugualmente diritto di svolgere attività didattiche nel periodo di ricovero.

Si tratta di un servizio poco noto ma che è attivo e funzionante in diversi ospedali calabresi e anche per portarlo a conoscenza dell’opinione pubblica, l’Assessore ha deciso di avviare un ciclo di visite nei presidi ospedalieri, potendo così rendersi conto di potenzialità e di esigenze del servizio didattico offerto.

Ad accogliere l’Assessore il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Giuseppe Panella, il direttore sanitario Nicola Pelle, il direttore della Pediatria Ospedaliera, Giuseppe Raiola, il direttore della Chirurgia pediatrica, Domenico Salerno, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Catanzaro Nord-Manzoni, Flora Mottola, la rappresentante dell’ATP di Catanzaro Maria Marino, le insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che prestano servizio in ospedale.

L’Assessore, che ha avuto modo di apprezzare gli spazi dedicati e ben curati e la professionalità degli operatori, a cui ha rivolto un caloroso ringraziamento, ha affermato nel corso della visita: “La scuola in ospedale svolge una duplice, fondamentale funzione, per l’affermazione del diritto all’apprendimento e delle pari opportunità. Sul piano psicologico consente ai bambini di mantenere un contatto con la normalità della routine quotidiana. Sul piano dell’apprendimento, le insegnanti, anche negli interventi didattici più brevi, perseguono obiettivi di consolidamento e di acquisizione delle competenze”.

Le visite dell’Assessore Corigliano proseguiranno domani, martedi 18, alle ore 9, nella scuola ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza, e alle ore 16 all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Nei prossimi giorni visiterà anche gli ospedali di Reggio Calabria e Cetraro.