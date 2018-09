Vibo Valentia – U.Di.Con: “Non ci rimettano i cittadini”

Condividi

“Non riteniamo di dover entrare nel merito della protesta del personale di sicurezza della sede Inps di Vibo Valentia – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con.

Denis Nesci – ma al contempo è di nostra competenza il dover tutelare e difendere quei cittadini che si sono visti respinti nella giornata del 17 settembre, una volta giunti in via Murmura. I disagi per i cittadini, neanche a dirlo, sono stati innumerevoli, soprattutto per coloro che hanno dovuto raggiungere Vibo Valentia da molto lontano”.

Molti cittadini vibonesi, nella mattina del 17 settembre, si sono recati presso la sede Inps di Via Murmura per portare avanti o iniziare l’avvio di nuove pratiche. Non è stato possibile, tuttavia, per loro, accedere alla sede, in quanto il personale di sicurezza non aveva provveduto all’apertura di quest’ultima.

“La nostra preoccupazione è andata a posarsi soprattutto sull’utenza che con più difficoltà poteva sopportare una situazione di questo tipo, ovvero la popolazione anziana, così come le persone disabili – continua Nesci – costringere queste persone ad attendere in maniera del tutto vana l’apertura degli uffici per tutte quelle ore non è un fatto che possiamo accettare – conclude Nesci – chiediamo quindi all’Inps che faccia luce su quanto accaduto e che si impegni a provvedere, per il futuro, la replicabilità di eventi di questo genere”.