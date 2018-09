Vibo Valentia – partito il viaggio di BiblioHUB

Condividi

E’ partito il viaggio di BiblioHUB, la biblioteca itinerante e strumento di partecipazione, inclusione e coesione sociale.

Da luglio il tour ha già attraversato la Sicilia, da Canicattini Bagni (Siracusa) a Bagheria (Palermo), e prosegue adesso in direzione Roma dove il culture-truck giungerà il 22 settembre in occasione della settima edizione di Bibliopride, giornata nazionale delle biblioteche.

Tema della manifestazione di quest’anno: moderni modelli di biblioteca per nuovi lettori e nuovi territori. Non sarà da meno tutto l’iter di avvicinamento lungo tappe che toccheranno molte località del Sud Italia. Prossimi stop da qui al 22 settembre: Rosarno (sabato 15), Vibo Valentia (domenica 16), Matera (lunedì 17), Lecce (martedì 18), Foggia (mercoledì 19), e ancora Campania e Lazio. Eventi di intrattenimento e animazione coinvolgeranno il pubblico locale e gli operatori delle biblioteche.

Un culture-truck per tutti

BiblioHUB è una struttura mobile polifunzionale e multimediale di informazioni su cultura, tempo libero e servizi al cittadino, punto di prestito di libri, e-books scaricabili con QR-code, vetrina di bookcrossing, hotspot wi-fi, internet-point, laboratorio ludico-didattico per bambini e luogo d’incontro e di socializzazione. Il truck, di fatto una biblioteca su ruote, è progettato come uno “scrigno” che si apre e si espande negli spazi urbani per portare la biblioteca dentro il territorio, anche nelle aree più marginali e periferiche, creando, sia pur temporaneamente, un presidio sociale, un luogo di aggregazione. BiblioHUB vuole avvicinare i cittadini alla ricca offerta culturale e di servizi che la biblioteca è oggi in grado di proporre. Con l’aggiunta di una postazione multimediale di co-working e un allestimento per l’esperienza della realtà virtuale, la biblioteca mobile è un vero e proprio laboratorio aumentato multidisciplinare.

Il lavoro di rete

Proprietaria del mezzo è AIB – Associazione Italiana Biblioteche – che attraverso un ormai irrinunciabile lavoro di rete ha dato vita al progetto della biblioteca su ruote che in una decina di mesi attraverserà tutto lo stivale. CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, azienda speciale che da vent’anni coordina servizi e attività tra e per le biblioteche, è tra i partner e co-finanziatori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e si sta occupando in prima linea del tour di BiblioHub, che verrà raccontato in un video-diario di viaggio.

Il progetto e i partner

Elaborato da Alterstudio Partners per conto di AIB – Associazione Italiana Biblioteche, il progetto è stato realizzato grazie all’importante e convinto sostegno della Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) – ufficio del MiBAC dedicato alla contemporaneità; dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma; dell’Azienda speciale CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, e degli sponsor tecnici Media Library On Line (MLOL), Linea Light e Promal srl Arredamento polifunzionale. Il progetto BiblioHUB era stato presentato nell’ambito della mostra Taking Care, Progettare per il bene comune alla 15° mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia del 2016.