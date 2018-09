Vibo Valentia – Corso in comunicazione digitale

Condividi

Virtus Lab, nella persona del presidente Francesco Augurusa, è lieto di comunicare che anche quest’anno è stato organizzato il “Corso gratuito in Comunicazione Digitale”, ciò è stato possibile grazie alla collaborazione fattiva tra l’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Vibo Valentia, l’UCID di Vibo Valentia, la Consulta Pastorale Sociale del Lavoro e la Virtus Lab. Si conferma in questo modo la volontà, da parte degli enti organizzatori del corso, di creare sviluppo e occasioni di lavoro per i giovani del nostro territorio, in modo innovativo e con uno sguardo al futuro.

La presenza sempre più massiva del mondo digitale nel nostro quotidiano, attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet ecc. ha aperto innumerevoli opportunità per imprese, enti ed istituzioni di entrare in contatto e creare engagement con i propri pubblici di riferimento.

Questo Corso è rivolto a laureati triennali o magistrali con età non superiore ai 35 anni e permette ai partecipanti di acquisire competenze necessarie per affrontare le nuove sfide del mondo del Marketing e della Comunicazione e diventare professionisti competenti e competitivi, in grado di agire in modo efficace sulla Rete, per progettare strategie di comunicazione marketing digital e coordinare tutte le figure necessarie al progetto. Saper infatti posizionare nel modo giusto il sito di un’azienda sul Web, può moltiplicare il fatturato dell’azienda stessa.

Proprio per sottolineare la serietà del corso e delle competenze che verranno acquisite, si fa presente che i corsisti saranno guidati da docenti Google. Saranno valorizzate le peculiarità di ognuno, attraverso un percorso ben costruito e pensato allo scopo di far emergere le potenzialità di ognuno. Durante il corso saranno coinvolte delle aziende che metteranno a disposizione un tutor con il quale il corsista collaborerà alla redazione di un project work reale riferito all’azienda stessa. Verranno acquisite le Certificazioni Google Analytic e Google AdWords e il rilascio gratuito della certificazione Facebook Blueprint per i primi 3 corsisti, da poter spendere nella ricerca di un lavoro qualificato.

Il Corso partirà il 28 settembre 2018, la partecipazione è gratuita, e per i fuorisede è offerto l’alloggio.

Le richieste ad oggi pervenute sono molte e sono arrivate da tutta Italia.

Con l’occasione si ringraziano, l’Assessore alle Politiche Giovanili di Vibo Valentia Silvia Riga, Don Pietro Cornovale, direttore della consulta di pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Mileto e il dott. Giuseppe Augurusa Presidente UCID Vibo Valentia.