Vibo Valentia – Al via ” Valentia in festa”

L’Associazione Valentia, nell’ambito degli eventi volti a promuovere la cultura del confronto sui temi più attuali che affliggono la Calabria, ha inserito nel tabellone stagionale estivo una due giorni di dibattito sul tema “Valentia in festa” che si svolgerà nell’accogliente e suggestiva area del “Parco delle Rimembranze”, sito nei pressi della Scuola di Polizia, all’ingresso nord della città di Vibo Valentia, il 7 e 8 settembre p.v.

La due giorni conclude il ricco cartello di attività socio culturali, di politica, economia, ambiente e del tempo libero che tanto successo hanno riscosso non soltanto nella popolazione vibonese quanto nei numerosissimi vacanzieri che hanno affollato il Parco nelle magiche serate estive di luglio e agosto, discutendo, tra l’altro, sul più complessivo obiettivo “ Verso la Calabria che vogliamo”.

Il programma, dopo i saluti del sindaco Elio Costa e del Presidente della Provincia Alfredo Lo Bianco, avrà il seguente svolgimento: ore 19 di venerdì 7 settembre, “Calabria: ‘ndrangheta dove ci porti ?”. Presente il Prefetto Giuseppe Gualtieri, verrà coordinato da Pietro Comito, (condirettore de Lactv ) con la partecipazione dei giornalisti: Claudio Cordova ( direttore Il Dispaccio), Stefano Mandarano ( direttore Il Vibonese), Federico Calandra ( redattore Quotidiano del Sud), Tonino Fortuna (redattore Gazzetta del Sud), Maurizio Bonanno ( Telespazio Tv ), Mimmo Famularo ( direttore Zoom 24), Biagio La Rizza (direttore Il Meridio), Antonio Montuoro ( direttore Mediterranei news).

Alle 20,00 seguirà il dibattito su: “Infrastrutture ed economia: una ultima spiaggia per la Calabria?”.

Coordina Cristina Iannuzzi (direttore Lactv ) con ospiti: Luigi Renzo (vescovo Mileto, Tropea e Nicotera), Franco Cavallaro ( Segretario Generale Cisal), Riccardo Tucci ( Deputato al Parlamento 5 Stelle), Domenico Furgiuele ( Deputato al Parlamento Lega ), Concetta Schiariti ( giornalista Corriere della Sera- Mezzogiorno), Amaurys Perez ( imprenditore e campione di pallanuoto).

Sabato 8, alle ore 19, dibattito su “Viaggio tra speranze e delusioni, responsabilità e indifferenza”.

Coordina Antonio Cantisani ( Redattore Corriere della Calabria). Partecipano: Giuseppe Mangialavori ( Senatore della Repubblica FI), Wanda Ferro ( Deputata al Parlamento FdI), Gianni Alemanno ( Segretario Nazionale Movimento Nazionale per la Sovranità), Vincenzo Ciconte ( Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Pd), Michele Mirabello ( Presidente Commissione Sanità Consiglio Regionale della Calabria, Pd), Vincenzo Pasqua (Consigliere Regionale della Calabria), Pino Pellegrino ( Commissario Parco regionale delle Serre), Piero Muscari ( Presidente Radio Onda verde).

“Con questo atteso evento che conclude un percorso di felice avvio dell’impegno dell’Associazione verso la Calabria che cambia – ha dichiarato, tra l’altro, Anthony Lo Bianco, Presidente di “Valentia”, presentando la due giorni – superiamo le prime difficoltà, ammesso che ve ne siano state, che hanno aiutato a stabilire subito il più concreto contatto con la realtà calabrese ed in particolare con quella vibonese. Abbiamo lanciato un messaggio di speranza e continueremo ad alimentarlo con contenuti, sempre più attuali e di grande rilevanza popolare, nella convinzione che l’Associazione “Valentia” ha saputo interpretare con animo e passione l’esigenza e la voglia di cambiamento intervenuta in noi giovani che puntiamo verso la realizzazione di una società migliore e più adeguata ai tempi.”