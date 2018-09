Vaccini, Siclari: “Forza Italia vince la battaglia a favore dei più deboli”

Condividi

«Il Governo ha finalmente abbracciato le posizioni di Forza Italia che, nel trattare un argomento così delicato e sensibile, ha deciso di affidarsi alla scienza, a medici ed esperti senza farsi prendere da facili entusiasmi».

Finito il momento degli slogan, il Governo gialloverde fa dietrofront sul tema vaccini e il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità accoglie con favore una presa di posizione da tempo portata aventi dal partito.

«Nella decisione del Governo abbiano avuto un peso fondamentale nel supportare il mondo scientifico che, compatto, ha sostenuto la linea della prevenzione. Esiste comunque un ritardo decisionale e la responsabilità di questo non può che essere imputata alla squadra di governo che, pur avendo raccolto diversi inviti da parte nostra a tutelare l’incolumità dei bambini immunodepressi, ha perso tempo per non dover sposare la posizione di Forza Italia. Con la salute dei bambini, e in particolare di quelli più fragili, non si scherza e, soprattutto, non si cercano consensi», ha concluso il senatore azzurro.