Tutto pronto a Lorica (Cs) per il “Crossover Village”

Una giornata ad alta quota. Domenica 9 settembre Lorica (CS) è pronta ad accogliere il Crossover Village, pregiato appuntamento dalle numerosissime e imperdibili attività. A cura di Piano B e Cosenza Comics e in collaborazione a Transumanze Sila Festival, il Crossover spazierà, infatti, dai cosplayer alla musica, senza perdere d’occhio spettacoli, conferenze e grandi ospiti. Tra i diversi momenti in programma rileva anche lo sport, per vivere al meglio il rapporto con la natura: il trekking naturalistico e il canottaggio (in collaborazione a CamminaSila), le escursioni in bike (in collaborazione a Chiosco Rosso), il tiro con l’arco (a cura di A.S.D. Arcieri della Sila), lo yoga e il Tai Chi Chuan con il salute al sole (a cura del maestro Giovanni Mille). E dall’alba al tramonto, gli appassionati della cultura geek e non solo potranno persino andare a lezione di spada giapponese o cimentarsi nei giochi di ruolo e LARP messi a punto dalla Community Trivium. Non mancherà, inoltre, l’arte: grazie alla partecipazione della scuola di arti visive “Nero su Bianco”, ci si potrà dedicare al disegno naturalistico. Nel fitto cartellone è pure prevista la traghettata sul lago Arvo, nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila. Tra gli attesissimi ospiti, l’attore Alessandro Cosentini che darà voce ai racconti dell’intellettuale Nicola Misasi e, dal cantautorato al rock e al bluegrass, diversi musicisti come Mr. Peach, Muleskinner Boys, Twist Contest e Massimo Garritano. L’altopiano più grande d’Europa, ricco di storia e storie da raccontare, si prepara pertanto ad intrattenere un pubblico trasversale e di ogni età. Infine, forte attenzione verrà posta sugli itinerari gastronomici con la presenza della Maccaroni Chef Academy, che delizierà i palati con l’allestimento di showcooking, apposite aree food e laboratori dedicati ai prodotti tipici silani. Dalla pasta e patate “ara tijella”, con l’uso di sua maestà la patata IGP, alle verdure di stagione, la tradizione incontrerà l’innovazione: il grand tour tra le specialità regionali punterà sulla preparazione dei “moderni aperitivi”, ma rigorosamente a chilometro zero. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti, che partiranno dal Centro di Canottaggio di Lorica, non rimane dunque che consultare le pagine social di Piano B e Cosenza Comics.