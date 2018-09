Tropea, riprendono le iniziative letterarie dell’associazione culturale “Libertas”

Condividi

Con l’arrivo dell’autunno riprendono le iniziative letterarie dell’associazione storico culturale “Libertas” con la presentazione dell’ultima ricerca dello studioso locale Alfonso Lo Torto: “Le Sirene omeriche e Tropea – Tra mito e realtà: ipotesi per una localizzazione”. Sabato 22 settembre p.v. alle ore 18:00, presso la sala convegni del Palazzo Santa Chiara in Largo Ruffa, sarà presentato al pubblico il frutto di un pregevole e scrupoloso lavoro di indagine del Lo Torto per decifrare una possibile e ben suffragata localizzazione della mitica isola delle Sirene nel mare di Tropea. Attraverso l’analisi comparativa di antichi versi poetici con un vaso attico e l’attenta analisi di aspetti topografici, paesaggistici e paleontologici, l’autore apre nuovi scenari per una nuova localizzazione di un celebre passo omerico nel centro della “Costa degli Dei”. Coordinerà i lavori il presidente del Centro Studi Galluppiani Luciano Meligrana e interverranno il presidente della Libertas, l’archeologo e storico Dario Godano insieme al socio e già assessore provinciale alla Cultura e al Turismo Alfonso Del Vecchio (curatore della prefazione del libro).