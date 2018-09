Tripodi: “Cento giorni di Governo fallimentari soprattutto per il Sud”

Condividi

«I primi 100 giorni del Governo giallo verde sono stati un assoluto fallimento, soprattutto per il Sud».

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Maria Tripodi intervenendo a Giovinazzo, alla kermesse dei giovani azzurri. Prosegue Tripodi: «l’esecutivo dopo aver ingannato i cittadini meridionali per tutta la campagna elettorale con promesse irrealizzabili, vedasi il reddito di cittadinanza, per altro autentico insulto all’intelligenza e all’imprenditorialità dei nostri ragazzi, continua a dimenticare i nostri territori. Del Sud non vi è alcuna traccia nel contratto di governo, non ci sono misure ad hoc per dimezzare la dilagante disoccupazione. I nostri aereoporti per citare un esempio Crotone e Reggio Calabria si avviano alla chiusura, grazie alla negligenza del Ministero preposto, per non parlare della Sanità ormai al collasso, con cittadini costretti a fare i pendolari per potersi curare, e dell’Ilva la più grande acciaieria d’Europa che il Ministro di Maio voleva chiudere, salvo poi saltare sul carro dei vincitori dopo l’accordo di ieri tra Mittal e Sindacati di cui non ha alcun merito. Questi i fatti incontrovertibili di un Governo che come se non bastasse in questi 100 giorni con la creazione di un Ministero senza portafoglio, contribuisce solo ad aumentare la spesa pubblica e produrre il nulla per il Mezzogiorno. Un governo del cambiamento che cambia in peggio la vita dei meridionali. Forza Italia si opporrà a tale scempio con proposte concrete. Sul partito ha puntualizzato: non esistono esperimenti o partiti unici, esiste Forza Italia, il nostro partito, di cui andare fieri perché moderato, liberale, rinnovato, con un programma preciso, pronto alle sfide presenti e future. Sono molto ottimista perché abbiamo un campione, un leader come Silvio Berlusconi al quale essere grati per aver fondato il nostro movimento, il centrodestra, per averci fatto innamorare della politica e del valore più bello quello della Libertà», conclude l’esponente azzurra.