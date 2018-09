Torna a Messina il  Festival “Le Vie dei Tesori”

Condividi

Torna a Messina, per tre weekend di settembre, il Festival “Le Vie dei Tesori”. Dal 14 al 16, dal 21 al 23 e dal 28 al 30 settembre p.v. prenderà il via un’ importante occasione per visitare chiese, fortezze, ville, musei e per scoprire, grazie ad itinerari guidati, aspetti sconosciuti di Messina.

La Città Metropolitana parteciperà attivamente con aperture straordinarie della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “ Lucio Barbera” nelle giornate di venerdì (14-21-28), sabato (15-22-29) e domenica (16-23-30) settembre, dalle ore 10 alle ore 17.30.

La Galleria d’arte, intitolata al critico d’arte messinese Lucio Barbera, custodisce una collezione di grande pregio che comprende opere di artisti del ventesimo secolo di fama nazionale e internazionale del calibro di Lucio Fontana, Felice Casorati e Alighiero Boetti. Rappresenta al suo interno tante correnti artistiche da quella neorealista del periodo del dopoguerra (Felice Canonico, Giuseppe Santomaso), al movimento della Pop Art italiana (Franco Angeli, Mimmo Rotella) insieme alle sorprendenti installazioni di Agostino Bonalumi o alle sculture di Giò Pomodoro e di Giuseppe Mazzullo. Una sezione a parte è dedicata agli artisti che hanno fatto grande il Novecento messinese, e più in generale quello siciliano: tra questi Renato Guttuso, Giuseppe Migneco, Giulio D’Anna. All’interno della Galleria d’arte è possibile visitare anche la mostra permanente “La vita non è un Sogno” dedicata al poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura (1959).