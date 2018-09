Sulla mia pelle: il film sul caso Cucchi all’Aurora di Reggio Calabria

Condividi

Dopo la grande accoglienza alla Mostra di Venezia sbarca in diversi Cinema italiani selezionati. Anche a Reggio Calabria all’ Aurora sara programmato come evento dal 12 al 19 settembre

Da quando Stefano Cucchi viene fermato con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti a quando viene ritrovato morto sul letto della sua cella passano 9 giorni. E’ sul calvario, pieno di ombre e sospetti, affrontato dal giovane Stefano che si concentra il film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi che è l’attore di Suburra a dare il volto e il corpo al giovane Stefano negli ultimi giorni della sua vita. Borghi si è calata perfettamente nella parte, basti notare come anche la voce di Cucchi, così flebile e sussurrata, sia stata fedele all’originale.