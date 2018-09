Studenti Polo tecnologico Da Vinci di Lamezia Terme faranno lezione nel nuovo plesso

Condividi

Con l’inizio del nuovo anno scolastico gli

studenti del Polo tecnico e tecnologico di Lamezia Terme (già Ipsia)

“Leonardo da Vinci”, frequenteranno le lezioni nel nuovo corpo

dell’istituto, consegnato dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro

nei mesi scorsi. Confermate le rassicurazioni del presidente dell’Ente

intermedio Enzo Bruno in merito alla regolarità e alla completezza della

documentazione relativa alla consegna, oltre che della conformità degli

impianti e del collaudo statico.

Il presidente Bruno aveva già ribadito che il nuovo plesso era dotato

delle certificazioni e della documentazione propedeutiche all’utilizzo

del plesso in sicurezza e che i lavori realizzati a regola d’arte erano

stati consegnati senza alcun intoppo burocratico nel rispetto delle

procedure regolamentari: la scelta di non utilizzarli era da ascrivere

al dirigente scolastico pro tempore.

In seguito al sopralluogo di questa mattina del dirigente del settore

Edilizia scolastica della Provincia, Rosetta Alberto, il nuovo dirigente

scolastico del Polo tecnologico, Patrizia Costanzo, ha preso in consegna

il plesso ampliato attraverso il completamento di 15 aule, per un

investimento di 800 mila euro, confermando l’utilizzo del nuovo corpo a

partire da lunedì 17 settembre.