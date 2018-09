Spezzano Della Sila (Cs) – Soppressione Stazione Carabinieri, lettera del sindaco

Condividi

Carissimi, vi scrivo in qualità di Primo Cittadino del Comune di Spezzano della Sila (CS), per porre alla vostra attenzione una vicenda di particolare rilievo per la comunità che rappresento.

Il 21 maggio u.s, è pervenuta al mio Comune una nota della Prefettura di Cosenza con la quale

si prefigura la soppressione della Stazione dei Carabinieri del centro urbano di Spezzano della Sila, a

quanto pare in conseguenza dell’istituzione di una nuova Stazione CC nel contiguo Comune di Casali

Del Manco, recentemente sorto a seguito di fusione di 5 piccoli comuni della zona.

Tale notizia ha suscitato grande stupore e preoccupazione nella cittadinanza, atteso che la Stazione dei Carabinieri del centro urbano di Spezzano della Sila ha sempre rappresentato un

tradizionale ed importante presidio di legalità nel comprensorio della Sila.

E’ pur vero che, sul territorio del nostro Comune, vi è un’altra Stazione CC – presso la frazione di

Camigliatello Silano, nota e frequentata località turistica montana – ma distante 20 Km dal centro urbano

di Spezzano e caratterizzata dalle diverse problematiche di un territorio vastissimo come l’Altopiano

Silano, dove peraltro sono attivi anche alcuni Centri di Accoglienza Straordinaria e i flussi turistici in

alcuni periodi dell’anno superano le 30.000 presenze, con evidenti ripercussioni sulla possibilità, per i

Carabinieri, di assicurare un’adeguata tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico anche nel distante

centro cittadino.

Inoltre, dopo alcuni incontri tenutisi lo scorso anno con i vertici del Comando Legione Calabria e

del Comando Provinciale, il Comune ha offerto la disponibilità a farsi carico del canone di fitto

attualmente sostenuto dall’Arma per la Caserma di Spezzano, nonché ha destinato specifico immobile – ex Scuola Materna – da dare ai Carabinieri come nuova sede della stessa.

Con questa lettera, pertanto, anche a nome della comunità che rappresento, chiedo un vostro

immediato intervento al fine di scongiurare un’eventuale soppressione della Stazione dei Carabinieri,

sulla scorta di un’attenta valutazione connessa alla primaria esigenza di rafforzare la presenza dello

Stato in un territorio come la Calabria che ha estremo bisogno di messaggi rassicuranti e che– da

sempre – considera l’Arma dei Carabinieri un imprescindibile punto di riferimento per la comunità.

E per tali ragioni, rivolgo un accorato appello alle massime rappresentanze politiche calabresi,

affinché sia attivata ogni utile iniziativa al riguardo. LE STAZIONI DEI CARABINIERI IN CALABRIA NON

DEVONO ESSERE SOPPRESSE

Distinti saluti.

Il Sindaco

Salvatore Monaco